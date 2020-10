Leko is het een beetje beu: "Jullie willen allemaal dat ik zeg dat hij mooi en schitterend is, maar hij was geen sleutelspeler"

Het heeft niet lang geduurd. Laszlo Bölöni was het op de duur ook wel beu dat hij altijd vragen over Didier Lamkel Zé moest beantwoorden. Ook Ivan Leko heeft het er wel mee gehad.

Uiteraard kwam de vraag hoe hij dacht over de wedstrijd van de Kameroener. Logische vraag, maar het werkt al een beetje op zijn zenuwen. "Ik wist dat die vraag ging komen", zuchtte de Kroaat. "Kijk, voor mij is hij een normale speler. En hij was vandaag geen sleutelspeler. Hij scoorde niet en gaf geen assist."

Leko zou graag wat meer over de andere jongens praten. "Ik weet dat jullie willen horen dat hij 'beautiful and nice' is, maar ik heb andere spelers die dat verdienen. Vraag me eens iets over Pieter, Richie, Martin, Dylan... Want zij waren echt wel 'beautiful and nice'.