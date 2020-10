UPDATE - OFFICIEEL: Noorse verdediger heeft zijn keuze tussen Gent en Standard gemaakt

Zoals wel meer visten de Belgische topclubs in dezelfde vijver. De Noorse verdediger Andreas Hanche-Olsen was de inzet tussen Gent en Standard, maar de Buffalo's trekken aan het langste eind.

De 23-jarige centrale verdediger van Stabaek wordt de nieuwste aanwinst van Gent. De 1m85 grote Noor moet meer defensieve stabiliteit gaan brengen bij de ploeg van Wim De Decker. In dat bedje was Gent sinds de competitiestart immers wel ziek.

Standard was ook geïnteresseerd in hem en zag hem als vervanger voor Laifis, die vandaag waarschijnlijk nog naar Sampdoria vertrekt. De Rouches moeten dus hun plan B activeren.

UPDATE:

"Met Andreas krijgen we er een snelle, vinnige en wendbare verdediger bij. Hij straalt leiderschap uit en is dus niet toevallig al jarenlang kapitein. Daarnaast is hij een trouwe speler. Sinds zijn jeugd speelt hij bij Stabaek. Ik ben er van overtuigd dat hij een mooie kwaliteitsinjectie zal geven. Hij stond niet toevallig bij meerdere clubs op de radar", aldus Sports Manager Tim Matthys op de Gentse webstek.

Hanche-Olsen heeft zonet een driejarig contract met optie op een extra seizoen getekend bij KAA Gent.