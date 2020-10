'Doku wordt niet de laatste: ook dit talent wordt snel verkocht door Anderlecht'

Anderlecht verkocht Jérémy Doku voor meer dan 25 miljoen euro aan Rennes. De tering naar de nering zetten heet dat. Maar het zal daar niet stoppen.

"Misschien is het nu eentje verkopen om de komende vijf of tien langer te kunnen houden", opperde Peter Vandenbempt in Extra Time.

Sambi-Lokonga

Maar volgens Het Laatste Nieuws zal het niet bij Doku blijven. Zo zou er nu al beslist zijn dat Sambi-Lokonga bij een goed bod komende zomer zal vertrekken.

Paars-wit is nog niet helemaal uit het rode vaarwater na de toptransfer van Doku, zoveel is dus duidelijk volgens de krant.