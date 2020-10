Antwerp nam - berekend - risico met Lukaku: "Hoe fit hij is, zullen we straks wel zien"

Het was de verrassing van de laatste transferdag: Jordan Lukaku die naar Antwerp verhuist. Een mooie naam, maar eentje met risico's. De linkerflank is de voorbije 2,5 jaar immers heel veel geblesseerd geweest. Antwerp countert.

Sven Jaecques, bestuurder bij The Great Old, wou het risico wel nemen. "Noem mij één transfer die dat niet is. Het is niet omdat een speler ergens anders niet gepresteerd heeft, dat hij daarom bij ons niet kan ontbolsteren, of omgekeerd. Blessures, trainer, systeem... hebben ook hun invloed", aldus Jaecques in HLN.

Lukaku was een opportuniteit die ze niet wilden laten schieten. "Uiteraard hebben we ons uitgebreid geïnformeerd. Dat gebeurt bij elke transfer, maar zeker bij een speler waarbij qua tijdsspanne niet meer alle medische testen kunnen doorlopen worden. Hoe fit hij is, zullen we straks wel zien. Hij zit alleszins goed in zijn vel."