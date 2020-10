Debat van de week: wat met het rookverbod en eventuele andere coronamaatregelen? (En uw mening over de droomloting van Club Brugge)

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke woensdag een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Deze week debatteren we graag over de coronamaatregelen. Geef uw mening!

Vorige week stelden we u de vraag rond de droomloting van Club Brugge in de Champions League. En u stemde opnieuw massaal. Als het van u had afgehangen, dan hadden we een groep met Bayern München, Ajax en Internazionale gehad voor blauw-zwart, maar het werd zoals geweten iets totaal anders. Rookverbod? Deze week nemen we graag de nieuwe mogelijke coronamaatregelen onder de loep met betrekking tot de supporters in het stadion. Zo zou de Pro League beslissen om een algemeen rookverbod in te voeren om zo corona minder vrij spel te geven. Maar wat denkt u ervan? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Een goed idee? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja, een rookverbod is goed voor iedereen 79% Nee, het beknot de vrijheid van mensen 9% Ik heb schrik dat er ook een eet- en drankverbod zal komen 2% Nee, dat gaat corona niet tegenhouden 15% Ik heb schrik dat er geen fans meer zullen toegelaten worden 2% Andere mening (laat in reacties weten!) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 10/10/2020 11:00.