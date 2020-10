Didier Lamkel Zé niet opgenomen in Europese selectie Antwerp, ook Junior Pius en Nill De Pauw zijn er niet bij

Didier Lamkel Zé is niet opgenomen in de selectie van Antwerp voor de Europa League. Het gaat al een tijd niet meer goed tussen de speler en de club en nu heeft Lamkel Zé dus opnieuw slecht nieuws gekregen.

Ivan Leko heeft bij Antwerp een heel brede kern en daardoor moet hij dus enkele spelers uit de Europese selectie laten. De meest opvallende naam is misschien wel Didier Lamkel Zé. De vleugelspeler komt al een tijd niet meer in het stuk voor, maar hij zal dit seizoen dus ook niet te zien zijn in de Europa League met de Belgische club.

Lamkel Zé is niet de enige bekende naam, want op de website van de UEFA is te zien dat ook onder meer Nill de Pauw en Junior Pius er niet bij zullen zijn. U kan de Europese selectie van Antwerp HIER terugvinden.