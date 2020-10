Ook Antwerp krijgt te maken met het coronavirus: medewerker van de club is besmet

Het coronavirus lijkt in de Belgische competitie opnieuw voor heel wat problemen te zorgen. Eerder deze avond kwam het nieuws naar buiten dat Ognjen Vranjes van Anderlecht besmet is en nu heeft Antwerp laten weten dat een medewerker van de club positief heeft getest.

De Belgische ploegen komen deze week niet in actie door de interlandbreak, maar het coronavirus blijft ondertussen wel voor problemen zorgen. Zo heeft Antwerp in een persbericht laten weten dat een medewerker besmet is met het coronavirus.

Aangezien er een druk schema is en Antwerp ook Europees voetbal zal spelen, is er beslist om geen risico's te nemen. Vrijdag zullen ze bij Antwerp niet in groep te trainen en de spelers zullen een individueel trainingsprogramma moeten volgen voor de komende 3 dagen. Bij de wekelijkse testing hebben alle spelers van de club negatief getest.