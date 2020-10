Defensieve zorgen nog groter bij Anderlecht: Ognjen Vranjes is besmet met het coronavirus

De oefenwedstrijd tussen Anderlecht en Borussia Dortmund van komende zaterdag gaat niet door en nu is ook duidelijk geworden waarom de wedstrijd niet kan doorgaan. Ognjen Vranjes heeft namelijk positief getest op het coronavirus.

Anderlecht had namelijk op sociale media gezet dat bij beide ploegen een positieve coronatest is vastgesteld, maar volgens Het Laatste Nieuws gaat het om Ognjen Vranjes. Hij zou besmet zijn, maar hij vertoont voorlopig geen symptomen.