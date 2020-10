Drie goals en twee assists in twee wedstrijden: dit is dé belofte in vorm bij de Rode Duivels

Tegen Duitsland was hij de grote ster van de beloften van de Rode Duivels, tegen Wales deed hij op 45 minuten opnieuw van zich spreken.

Mike Trésor Ndayishimiye had vorige maand al van zijn klasse laten zien, maar nu heeft hij opnieuw geschitterd.

Met drie goals en twee assists in twee wedstrijden is hij dé man in vorm bij de jonge Rode Duivels. De aanvaller die ook in de Eredivisie indruk maakt is goed bezig.

Hij speelde eind 2019 amper achttien(!) minuten voor de U21, maar onder Jacky Mathijssen is hij steeds belangrijker geworden. Zijn statistieken spreken nu voor hem.

De aanvaller die zijn vorming kreeg bij RSC Anderlecht zal ook in Moldavië opnieuw een belangrijke pion worden in het radarwerk.