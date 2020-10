Robin van Persie overwoog overstap naar Anderlecht: "Het moest goed voelen"

Robin van Persie is er ondertussen al twee seizoenen mee gestopt, maar soms kriebelt het nog bij de Nederlandse spits.

Ondertussen is van Persie spitsentrainer bij Feyenoord, maar vorig seizoen dacht van Persie even aan een comeback. "Een paar maanden na mijn afscheid bij Feyenoord speelde ik in Manchester het afscheidsduel van Vincent Kompany. Daar speelde ik met Paul Scholes, Ryan Giggs, Michael Carrick, en dat ging echt zo lekker. Álles op het juiste beentje, die gasten voelden het heerlijk aan. Ik deed de hele wedstrijd mee en maakte een lekkere goal."

Bij Anderlecht konden ze een goalgetter als van Persie wel gebruiken en Kompany aarzelfde niet om contact op te nemen.

"Vincent zei dat hij vond dat ik goed speelde, en ik had er zelf ook wel een goed gevoel bij. Ik had overal kramp gekregen, maar het voelde wel echt heel goed. Toen heeft een rentree maken wel even een paar uur in mijn hoofd gezeten, maar het moest goed voelen."