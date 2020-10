Middenveld bij Belgische beloften heel complementair en beloftevol voor de toekomst: "We spreken dezelfde voetbaltaal"

In de jeugdreeksen van Anderlecht speelden de twee al alles kapot, maar tegenwoordig worden ze bij de Belgische beloften herenigd: Albert Sambi Lokonga en Orel Mangala. Vrijdag blonken ze uit op het middenveld tegen Wales.

Het liep vlotjes. Mike Trésor Ndayishimiye was weer in vorm, Loïs Openda was ook goed en Charles De Ketelaere bevestigde. Defensief stond het dan weer als een huis. Maar op het middenveld heersten er ook twee Neerpede-producten.

Albert Sambi Lokonga en Orel Mangala vonden elkaar wondergoed. "Twee spelers die voetbal in hun voeten hebben en over een goeie vista beschikken", aldus bondscoach Jacky Mathijssen, die zo wel gelijk kreeg om Nicolas Raskin nog niet mee te nemen.

De twee speelden ook onder Johan Walem al samen. "We kennen elkaar al heel lang, sinds we bij Anderlecht samenspeelden", aldus Sambi Lokonga. "We spreken dezelfde voetbaltaal. Een simpele blik volstaat om elkaar te begrijpen."

Lokonga profiteert ook van de ervaring van zijn oudere kompaan. "Hij speelt in één van de grootste competities van de wereld. Het is makkelijk om met hem samen te spelen. Hij heeft zoveel kwaliteiten: een perfecte dekking, goeie passing vooruit, goeie communicatie... Het is een complete speler."