Jaecques ziet de goesting van Lukaku afdruipen: "Hoe ik dat weet? Hij koos voor Antwerp en blokte andere mogelijkheden af"

Jordan Lukaku is terug in België. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht gaat de komende maanden voor Antwerp FC voetballen. Al moet hij eerst herstellen van het coronavirus. Meteen wordt her en der dé vraag gesteld: is dat wel met de volle goesting?

SS Lazio en de Serie A is - met alle respect uiteraard - toch een pak aantrekkelijker dan Deurne-Noord en de pintjesliga. “Maar hij was hier niet geweest mocht hij geen zin hebben in de nieuwe uitdaging”, glimlacht Sven Jaecques in Het Laatste Nieuws. “Jordan Lukaku was meteen héél positief”, gaat de general manager van de Great Old verder. “Het is duidelijk waarom hij voor ons project gekozen heeft. Waarom ik daar zo zeker van ben? Er waren andere mogelijkheden, maar hij heeft die bewust afgeblokt.”