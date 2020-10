OFFICIEEL: Van ambitie gesproken! Competitieleider in 1B stelt Danijel Milicevic voor

Danijel Milicevic was een van de vele spelers die zijn aflopende contract deze zomer niet verlengd zag worden en op zoek moest naar een nieuwe club. De zoektocht duurde lang, maar hoe heeft dan toch een profclub gevonden.

Danijel Milicevic is op zijn 34e nog niet klaar met voetballen. De Bosniër was aan het einde van vorig seizoen einde contract bij KAS Eupen en zocht naar een nieuwe werkgever. Met succes, want Seraing haalde hem transfervrij binnen.

Seraing is de huidige competitieleider in Eerste klasse B en liet de flankspeler een contract voor twee seizoenen ondertekenen. Een blijk van ambitie van de Métallo's, die een brok ervaring binnenhalen. In zijn passages bij Eupen, Charleroi en Gent kwam Milicevic aan meer dan 200 optredens in 1A en was hij betrokken bij meer dan 80 goals.