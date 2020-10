Antwerp-huurling verklaart zijn keuze voor de Great Old: gesprek met de coach, Europees voetbal en 'iets mythisch'

Op de laatste dag van de transfermercato plukte Royal Antwerp FC verdediger Jérémy Gelin weg bij Stade Rennais. Op de webstek van de Great Old legt hij uit waarom hij precies voor RAFC koos.

Antwerp huurt Jérémy Gelin tot aan het einde van dit seizoen van Rennes, waar hij al heel wat wedstrijden in de Ligue 1 op zijn teller heeft. "Het feit dat Antwerp in de Europa League aantreedt, speelde zeker mee in mijn beslissing", gaf de 23-jarige Fransman aan in een interview voor de clubmedia.

"Ik heb voor Antwerp gekozen omdat het de oudste club van het land is, een trots, mythisch in België. De coach zag me graag naar hier komen. We hebben lang gepraat en hij heeft me van zijn plan overtuigd", ging hij verder.

Gelin omschrijft zichzelf als een verdediger die graag uitverdedigt. Geen blok graniet dus, maar iemand die een medespeler kan lanceren na een balrecuperatie.