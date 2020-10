Na de verkoop van Doku wou Coucke proberen Vranckx te halen: "Peter vroeg me: 'Meende hij dat nu?'"

De beleidsstrategie bij Anderlecht is helemaal veranderd. Terwijl er voordien geregeerd werd vanuit het hart, is het nu het verstand dat primeert. Daarom ook dat Marc Coucke zich amper nog moeit met de beslissingen.

Marc Coucke reageert immers te veel als supporter. Zo blijkt ook uit volgend voorbeeld van Wouter Vandenhaute. "We stonden samen aan een tafeltje en hij zei: “Mag ik nu we Doku verkocht hebben toch een suggestie doen als supporter? Ik wil mij niet moeien, maar ik zou toch Aster Vranckx gaan halen.”"

Maar Vranckx is een heel dure investering, geen spek voor de bek van Anderlecht momenteel. "Ik zag Peter (Verbeke, de sportief directeur) kijken en heb Marc gezegd dat me dat toch geen goed idee leek", vertelt Vandenhaute bij Sporza. "Later vroeg Peter aan mij: “Meende hij dat nu?” Wel, Marc Coucke meende dat op dat moment. Dat betekent voor mij dat hij echt een supporter is van de club."

"Ik praat veel met Marc en houd hem natuurlijk op de hoogte. Bij de transfer van Doku heb ik hem en Michael Verschueren meteen op de hoogte gebracht. Dat is de manier hoe we werken.”