Anderlecht komt snel terug, belooft Vandenhaute: "Club heeft ook vijf trainers in 2,5 jaar versleten"

Anderlecht huppelt al een paar jaar achter de feiten aan. De huidige financiële situatie is ook niet rooskleurig te noemen, maar voorzitter Wouter Vandenhaute is bezig oplossingen te zoeken. En hij belooft dat het sneller dan iedereen denkt in orde komt.

Dit jaar wordt de top vier geambieerd. Over de titel wordt niet meer gesproken binnen het bestuur. "We zijn brandend ambitieus en we willen zo snel mogelijk vooruit. We werken keihard naar het déclic-moment, en dat gaat komen."

"Toen Vincent Mannaert en Bart Verhaeghe Club Brugge overnamen, hebben ze in 2,5 jaar vijf trainers versleten: Koster, Daum, Leekens, Garrido en Preud’homme. En dan vergeet ik de drie dagen Francky Dury nog. Toen vonden ze hun déclic-moment en waren ze vertrokken. Dat gaan wij ook vinden en misschien wel sneller dan iedereen denkt. Anderlecht komt terug, sowieso", zegt hij in HLN.

Met Amsterdam in het achterhoofd. "Mijn grote voorbeeld is Ajax. Wel, ik zie veel parallellen met Ajax. Club uit de hoofdstad, goed voetbal, lef, jeugd. Ajax heeft op dit moment lichtjaren voorsprong op Anderlecht, maar alles wat in Amsterdam kan, moet in Brussel ook kunnen.”