OHL is op zijn hoede voor één specifieke kwaliteit van Anderlecht: "Daar moeten we ons bewust van zijn"

OHL tegen Anderlecht dat is dit seizoen het huidige nummer zeven tegen nummer negen. De Brusselse recordkampioen heeft dan wel veel van zijn pluimen verloren, toch blijven de Leuvenaars op hun hoede voor paars-wit.

Issame Charai, de rechterhand van Marc Brys, laat op het digitaal huis van OHL optekenen nog altijd veel kwaliteit te zien bij de tegenstander van zondagavond.

"Anderlecht is en blijft een topclub in België, waar heel erg veel talentvolle spelers rondlopen. Doku vertrok er dan wel tijdens de transferperiode, maar je hebt er nog altijd jongens als Amuzu en Verschaeren.”

Openingsfase overleven

“Er zit enorm veel snelheid in het team van Vincent Kompany. Een aantal jongens kunnen de wedstrijd snel openbreken en beslissen. Daar moeten we ons bewust van zijn. Als we ons rechthouden in de openingsfase kunnen we in de loop van de partij steeds meer in ons eigen spel komen.”