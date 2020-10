Defour leverde zwaar in voor een contract bij de club van zijn hart: "KV Mechelen is de enige club waar ik dergelijke toegeving wil voor doen"

Steven Defour moest zaterdag vanop de bank toekijken hoe zijn nieuwe club kopje onder ging tegen KV Kortrijk. De voormalige middenvelder van onder meer Racing Genk, Standard en Anderlecht had er veel voor over om terug te kunnen keren naar zijn jeugdliefde KV Mechelen.

“KV Mechelen is de enige club waar ik dergelijke toegeving wil voor doen. Iedereen kent de situatie van de club. Het is een prestatiegericht contract, dat klopt. Vooral vanwege mijn voorgeschiedenis met al die blessures die ik de afgelopen jaren had", zegt hij aan Friends of Sports.

Zijn debuut zou dus niet lang meer op zich kunnen wachten. "Mijn fysieke testen waren goed en door de coronabreak heb ik de tijd gehad om mijn lichaam te kunnen optrainen. Ik mis alleen matchritme, maar tegen Gent ging het 60-70 minuten goed."