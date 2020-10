Er moet De Laet nog iets van het hart voor de Antwerpse derby: "Ik speelde nooit in dat mottig paars"

Zondag staat dé derby tussen Antwerp FC en Beerschot op het programma. Ritchie De Laet is er alvast op gebrand om 's avonds boven de rivaal te staan in de stand. En er moet de verdediger nog iets van het hart.

“Ze staan maar een puntje boven ons”, grijnst Ritchie De Laet in Het Laatste Nieuws. “Zondag springen we over hen. Iedereen zal wakker zijn. We maken iedereen duidelijk wat er op het spel staat. Ook de coach zal er op hameren.”

Nochtans heeft Ivan Leko een verleden als speler op het Kiel. “Ik ga hem zondag toch nog eens zeggen dat hij niet mag vergeten bij welke ploeg hij zit. (lacht) Maar ik heb het Faris Haroun ook vergeven, dus…”

De Laet zelf heeft een verleden bij KFC Wilrijk. “Op één of andere website staat blijkbaar dat ik nog zes maanden bij Beerschot heb gevoetbald. Wilrijk speelde in het geel en blauw, niet in dat mottig paars. Ik vind dat echt niet kunnen. Ik heb een jaar bij Wilrijk gespeeld. Dat was Beerschot niet.”