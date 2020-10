Kompany over relatie met volleybalcoach: "Ik wil weten wat de wetenschap is achter coaching"

Deze morgen pakte Het Nieuwsblad uit met het nieuws dat Vincent Kompany zich laat bijstaan door topvolleybalcoach Gert Vande Broek. Dat is echter al langer het geval: "Gert is al anderhalf jaar mijn klankbord", aldus Kompany.

Vande Broek heeft heel wat titels in België verzameld en is tegenwoordig bondscoach van de Yellow Tigers. "Ik ken Gert al anderhalf jaar ja", reageert Kompany. "Ik spreek veel met hem. Dat is voor mijn eigen ontwikkeling als coach. Maar ook puur academisch. Hij heeft daar een diploma in. Ik wil weten wat de wetenschap is achter coaching. Maar dat is dus niets actueel, ik doe dat al lang."

"De meeste spelers die trainer worden, gaan eerst er even tussenuit om te spreken met andere mensen, met experten... Ik heb die luxe niet gehad. Ik vind het belangrijk om met dit soort mensen in contact te zijn en ik ga dat ook blijven doen. Iedereen heeft toch verrijkende mensen met wie je goed kan babbelen nodig in zijn leven?"