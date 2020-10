Opnieuw naar lege(re) stadions? Overlegcomité vergadert vroeger dan verwacht: verstrengde maatregelen voor de sport op tafel en mogelijk dit weekend al van kracht

Nadat het coronavirus enkele versnellingen hoger heeft geschakeld probeert de regering dat nu ook te doen. Dat kan zelfs al gevolgen hebben voor de komende speeldag...

Het Overlegcomité zou normaal gezien pas vrijdag samenkomen, maar die bijeenkomst werd vervroegd naar donderdagavond 20u, weet VRT NWS. Door het ongezien hoge aantal nieuwe besmettingen ligt er een verstrenging van enkele maatregelen op tafel.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) benadrukte tijdens zijn passage in de Kamer dat de focus onder meer op de maatregelen in de sport- en cultuursector komt te liggen. "De protocollen voor de sectoren zullen in lijn worden gebracht met de beslissingen van vorige vrijdag."

Overlegcomite wordt vervroegd van Morgennamiddag naar vanavond, zodat eventuele verstrekkingen in sport en cultuur dit weekend al van kracht kunnen zijn #vrtnws — Bart Verhulst 🤓 (@BartVerhulstVRT) October 22, 2020

Door de vervroeging van het Overlegcomité zouden de aangescherpte maatregelen al voor de start van het weekend kunnen worden geactiveerd, aldus VRT-journalist Bart Verhulst. Zo kan er bijvoorbeeld besloten worden om minder of zelfs geen fans meer toe te laten bij wedstrijden. Dat zou dan al vanaf deze speeldag kunnen gelden.