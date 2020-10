Clement zag Club ondanks nederlaag veel goede dingen doen: "In één aspect tekortgeschoten"

Philippe Clement had vooraf al verwezen naar het moment dat Club in de Champions League ging winnen in Milaan en vervolgens verloor bij Heusden-Zolder in 2003. Een gebrek aan scherpte kon hij bij zijn spelers niet vaststellen. Dat het toch een nederlaag werd lag vooral aan de gemiste kansen.

"Ik denk dat we in onze eigen voet schieten door onze kansen niet af te maken. Je komt viermaal alleen voor de keeper. Het waren een pak kansen en dat tegen een goed georganiseerde ploeg. Dat is niet evident en dan moet de bal tegen het netje", vat Clement het verhaal van de wedstrijd bij OHL simpel samen.

Het killerinstinct was er bij niemand

Van onderschatting van OH Leuven was er dus geen sprake. "Over de inzet kan ik weinig negatief vertellen. Er is één ding dat telt in voetbal: doelpunten maken en resultaten halen. Het killerinstinct was er bij niemand en dan kun je een wedstrijd verliezen. Het is nu ook niet dat dat al twee of drie maanden na mekaar het geval is", slaat Clement voorlopig niet in paniek.

Het is wel iets waarmee de Brugse staf al langer aan de slag is. "We werken op die extra gretigheid om killer te zijn. Dat zit er van nature niet echt in, maar komt er soms wel uit. Nog te weinig naar mijn mening. We zijn in één aspect tekort geschoten. In andere aspecten hebben we het wel goed gedaan."