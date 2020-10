Essevee zit in de hoek waar de klappen vallen: "Licht gaat vijf minuten uit en ..."

Zulte Waregem ging ook op bezoek bij KV Oostende met 3-0 onderuit. Een nieuwe zure nederlaag, waardoor Essevee in de hoek waar de klappen vallen blijft zitten.

"Ons eerste halfuur vond ik zeker niet slecht, maar daar koop je niets mee", aldus Francky Dury bij Sporza zuchtend.

"Het licht ging bij ons vijf minuten uit en daar profiteerde KV Oostende volop van met drie goals. We waren er vijf minuten niet goed van."

Enorm beu

"Op vijf minuten na hadden we de wedstrijd onder controle. Dan is het zuur dat je net op die vijf minuten alles weggooit", vond de oefenmeester van Essevee. "We zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen."

Een idee dat ook leefde bij Jannes Van Hecke: "Het is enorm beu om op vijf à tien minuten alles te verliezen."