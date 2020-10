KV Oostende blijft dartelen: "Drie kansen en we scoren ze alledrie" en "Wat ons geheim is?"

KV Oostende wist ook tegen Zulte Waregem opnieuw de punten thuis te houden. In vijf dolle minuten gingen ze naar een 3-0 rust- en eindstand, achterin kwam er opnieuw een clean sheet bij. Tot vreugde ook van de jonge Belg Anton Tanghe.

"Het gaat de laatste tijd zeer goed en dat bewijzen we deze keer opnieuw. Het kon alle kanten opgaan, maar we krijgen drie kansen en scoren ze alledrie", aldus Tanghe in een eerste reactie na de wedstrijd in Oostende.

"En zo was de match snel beslist, daarna was het vooral volhouden. Het was in die tweede helft wel vooral achteruitlopen en in de omschakelmomenten maakten we het ook niet af. Daardoor moesten we voluit gaan tot het einde."

Geheim?

"We houden opnieuw de nul, dat doet deugd. Een geheim hebben we niet echt, het is gewoon een ploegprestatie. We proberen steeds druk vooruit te zetten, zodat we achteraan niet in de problemen te komen."

"De coach was heel tevreden, al vond hij dat we in de tweede helft wel het vierde doelpunt hadden moeten maken om de match helemaal dood te maken en dat de veer bij hen breekt. We werden wel wat naar achteren gedrukt."