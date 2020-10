Anonieme stadsderby voor seizoensrevelatie Holzhauser: "Nog genoeg andere spelers die het verschil kunnen maken"

Na wekenlang een van de uitblinkers te zijn bij promovendus Beerschot speelde Raphael Holzhauser niet zijn beste 90 minuten in de stadsderby. Zuur voor de Mannekes, waar ze absoluut niet met de vinger gaan wijzen.

Ondanks het feit dat Beerschot het Antwerpse doelgebied vaak omsingelde kon dé uitblinker van het uitstekende seizoensbegin van de Kielse Ratten, Raphael Holzhauser, geen doorbraken forceren.

De Oostenrijker trapte in het zijnet en zijn voorzetten en corners misten net dat tikkeltje scherpte. Een zwaluw maakt natuurlijk de lente niet, al is het toch opvallend dat iemand die vorige week nog in het middelpunt van een Gouden Schoen discussie stond een anonieme stadsderby speelde.

Rapha was een deel van het collectief in goede en slechte momenten.

"Ik ga mij na de match niet over een individueel geval uitspreken", gaf Hernan Losada aan. "Ik kijk naar de collectieve prestatie en buiten ons eerste kwartier was die goed. Rapha was een deel van het collectief in goede en slechte momenten", wou de Argentijn er niet al te veel woorden aan vuil maken.

Ook Joren Dom beseft dat Holzhauser niet elke week kan uitblinken. "We moeten hier geen verklaring achter zoeken. Er zijn genoeg andere spelers die het verschil kunnen maken. Tarik (Tissoudali, nvdr.) gaf twee gelijkaardige assists en is een constante dreiging. Ook Musa (Musashi Suzuki, nvdr.) was gevaarlijk. De kansen voor een beter resultaat waren zeker aanwezig", gaf hij aan.

En laten we vooral de fenomenale statistieken van Holzhauser na tien matchen niet vergeten: 7 goals en 6 assists.