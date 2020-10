Severeyns keek met plezier naar Antwerpse derby: "Antwerp de grootste uitdager van Club? Zoals ze nu spelen wel"

De derby tussen Antwerp en Beerschot was één van de leukste matchen van het seizoen. Wat moet dat geweest zijn met publiek? Cisse Severeyns genoot ook en liet zijn rood-wit hart spreken: "Ze kunnen de uitdager van Club Brugge worden."

Severeyns keek naar de wedstrijd in zijn persoonlijke bubbel, met zijn beste maat. Ook hij zag een opwindende derby. "Als je als neutraal supporter zou moeten spreken, moet je zeggen dat een gelijkspel misschien een betere weergave geweest zou zijn. Maar ik ben blij dat Antwerp won", aldus de man die in totaal 234 matchen speelde voor The Great Old.

"Ploeg van 't stad, ploeg van 't land en ook al de beker gewonnen. Ze doen het clublied nu alle eer aan", lacht hij. "Antwerp is volgens mij wel intrinsiek sterker en dat lieten ze de eerste 25 minuten ook zien. Maar daarna gingen ze te ver van hun man spelen. Er was geen druk meer op de bal. En dan die tweede goal. Birger Verstraete gaat daar liggen, maar een beetje vent blijft daar rechtstaan. Op het middenveld mag je de bal niet verliezen."

Mbokani heeft die techniek die anderen niet hebben... Hij vertraagt niet met de bal aan de voet

Severeyns is dus ook kritisch nadat Antwerp de vlotte voorsprong weggaf. "Ik kan best geloven dat die Europese match meespeelde, maar dat mag geen te makkelijk excuus worden. Ik ben ook voetballer geweest. Als je zoiets als excuus gaat gebruiken, dan gaat dat in het koppeke spoken. En na een tijd geloof je het zelf. Daar haal je geen voordeel uit."

Het fenomeen Dieumerci Mbokani maakte het dan toch weer netjes af. "Op de juiste momenten staat hij er nog. Je moet van hem geen hopen meters verwachten. Hoeveel had hij gelopen? Acht kilometer? Maar hij heeft die techniek die anderen niet hebben. Hij vertraagt niet met de bal aan de voet en hij legt hem mooi weg. Millimeterwerk!"

Blijft de vraag: is dit Antwerp de grootste uitdager van Club Brugge? "Zoals ze nu spelen wel. Charleroi is ook een uitdager, meer dan Standard, volgens mij. Maar er kan nog veel veranderen in een paar weken tijd. Maar voor mij zijn Charleroi en Antwerp de grootste uitdagers."