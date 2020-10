Virus bij RSC Anderlecht? Kompany en tiental spelers kampen met maag- en darmklachten

De ziekenboeg van Anderlecht draait voorlopig even overuren. Nee, geen blessureplaag of veel coronagevallen. Heel wat spelers kampen met maag- en darmklachten.

Zorgen bij RSC Anderlecht. Niet zozeer op sportief vlak, want de recordkampioen behoort sinds dit weekend helemaal tot de ruime kopgroep in het klassement. Wel op medisch vlak, want een tiental spelers én trainer Vincent Kompany zijn geveld met maag- en darmklachten. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Ook aanvoerder Hendrik Van Crombrugge is bij de zieken. Het is voorlopig gissen naar een verklaring bij Anderlecht. Leuk is het niet in de aanloop naar de match tegen Antwerp volgende zondag, al komt de match zelf wellicht niet in gevaar voor de zieken.

Wel onbeschikbaar dit weekend: Bogdan Mykhaylichenko. Hij is wel besmet met het coronavirus.