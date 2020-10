Speler van Anderlecht die positief heeft getest op het coronavirus is bekend

Bij Anderlecht hebben een medewerker en een speler dit weekend positief getest op het coronavirus. De naam van de speler zou nu ook bekend zijn, want het zou gaan om Bogdan Mykhaylichenko.

Bij Anderlecht krijgen ze opnieuw te maken met het coronavirus. Eerst waren er Yari Verschaeren, Peter Zulj, Michel Vlap en Timon Wellenreuther die positief hadden getest, maar volgens La Dernière Heure zou nu ook Bogdan Mykhaylichenko besmet zijn met het virus.

De Oekraïner moet daardoor uiteraard in quarantaine. De kans lijkt dan ook klein dat de linksback volgende week in actie kan komen in de topper tegen Antwerp.