Lovende woorden van Hernan Losada voor speler die volgens het wedstrijdblad niet in de basis stond: "Hij heeft het perfect gedaan"

Een verrassing van Hernan Losada voor de wedstrijd tussen Beerschot en OHL. Volgens het wedstrijdblad stond Réda Halaïmia in de basis bij Beerschot, maar uiteindelijk was het wel Tom Pietermaat die op het veld stond.

Hernan Losada gaf na de wedstrijd meer uitleg over de basisplaats van Tom Pietermaat. "We hebben heel de week op deze manier getraind. We speelden met vier achterin en met Tom voor de verdediging. Hij moest heel kort op Mercier spelen en hij heeft het perfect gedaan", aldus Losada.

Het zorgde voor een leuk moment tussen Hernan Losada en Marc Brys op de persconferentie. "Het is een trucje dat ik van Brys heb geleerd", vertelde Losada over de "fout" op het wedstrijdblad. Brys had het echter door. "Als je met elf spelers intensief aan het opwarmen bent, weet ik dat die elfde speler wel effectief zal spelen", aldus de trainer van OHL. "Ik kon hem dus niet verrassen", concludeerde Losada.