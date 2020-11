Onverwachte matchwinnaar Anderlecht, Paul Mukairu: "Mijn mooiste goal uit mijn carrière"

Een kwartiertje had Paul Mukairu nodig om zijn waarde voor Anderlecht te bewijzen. De Nigeriaan krulde zijn eerste schot in de verste hoek voorbij Jean Butez. En nochtans was het verrassend dat hij zelfs de selectie al haalde.

Mukairu kwam pas een dag of vier geleden aan bij Anderlecht. Vincent Kompany zei toen dat er nog heel wat werk aan was, maar de aanvaller kon hem overtuigen. "Paul is hier aangekomen en beginnen trainen alsof zijn leven ervan afhing", zei Kompany na de match. "Het was alsof hij er zijn familie mee kon redden." Mukairu bevestigde: "Ik moest mezelf pushen. Door administratieve problemen duurde het lang voor ik naar hier kon komen. Ik wilde tonen dat ik er klaar voor was." En hij scoorde meteen een beauty. "Mijn mooiste uit mijn carrière", zei hij zonder blikken of blozen. "Ik heb nog nooit van die afstand gescoord. Mijn kwaliteiten? In alle bescheidenheid: ik ben snel, een goeie passer en ik wil altijd scoren. Maar aan al die dingen moet ik blijven werken."