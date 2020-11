🎥 POLL: Kreeg Club Brugge bij de 1-0 een onterechte vrijschop? Van Damme: "Het was fout'

Club Brugge kwam op een dubbele voorsprong tegen KV Mechelen en de 1-0 was van erg mooie makelij. Vormer schilderde een rechtstreekse vrijschop heerlijk over de muur! Maar had die vrijschop er wel mogen komen?

Jordi Vanerberghe ging in duel met Michael Krmencik en was eerst op de bal. De aanvaller van Club Brugge ging gretig neer en deed er nog een schreeuw, duidelijk hoorbaar in het lege stadion, bovenop. 🧐 | Was dit wel een fout? 🤔@Ruudjevormer8 scoorde een doelpunt uit de vrije trap die volgde. 👀#CLUKVM pic.twitter.com/J91oGSuhjY — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) October 31, 2020 "Club Brugge kreeg twee goals cadeau. De twee gaven we zelf weg en de eerste was een cadeau", wees Wouter Vrancken naar de arbitrage. "Het was geen fout, maar hij trapt hem wel goed binnen", wond Joachim Van Damme er geen doekjes om. En hoe denkt u over de fase? Geef ons uw mening in de poll en/of onze commentaarsectie.

Begaat Vanlerberghe een overtreding? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Ja 0% Nee 100% Stem Je kan nog stemmen tot 04/11/2020 08:00.