Jonge Belg (ex-Genk en Anderlecht) lost Götze af en viert PSV-debuut

In de top van de Eredivisie dwong een jonge Belg vorig weekend zijn allereerste speelminuten voor de hoofdmacht van PSV Eindhoven af. De 19-jarige Ismaël Saibari debuteerde zondag in de 4-0 overwinning tegen ADO Den Haag.

Een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd mocht Mario Götze gaan rusten bij PSV – ADO Den Haag. De man die Duitsland de wereldtitel schonk in 2014 werd afgelost door Ismael Saibari.

Youth League bij Genk

Saibari is een 19-jarige centrale middenvelder met de kenmerken van een box-to-box. Hij combineert techniek met een flinke portie loopvermogen. In juli van dit jaar werd hij door PSV bij Racing Genk weggeplukt. Daar speelde hij drie jaar. Zo speelde hij vorig seizoen speelde nog alle wedstrijden in de Youth League, het equivalent van de Champions League, maar dan voor beloften.

Bij PSV is hij een basispion bij de beloftenploeg in de Keuken Kampioen Divisie (tweede klasse), waar hij in 9 aardige statistieken liet optekenen: 3 goals en 3 assists. Vorig weekend mocht hij dus ook eens proeven van het grote werk.

Saibari heeft de Belgische en Marokkaanse nationaliteit en werd in Spanje geboren. De middenvelder kan dus uit drie landen kiezen. Hij voetbalde ook bij de jeugd van RSC Anderlecht.