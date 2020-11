'Dit bedrag moet Anderlecht op tafel leggen om Mukairu definitief over te nemen van Antalyaspor'

Paul Mukairu gaf afgelopen zondag zijn visitekaartje af bij RSC Anderlecht. De Nigeriaanse aanvaller was tegen Antwerp FC de matchwinnaar met een heerlijk doelpunt. Enig probleem: hij is geen eigendom van paars-wit.

De naam van Paul Mukairu lag al eventjes op tafel bij RSC Anderlecht, maar paars-wit was eigenlijk niet van plan om de Nigeriaan te halen. Peter Verbeke schoot pas in actie toen bleek dat Jérémy Doku op weg was naar Stade Rennes.

Anderlecht huurt Mukairu van Antalyspor, mét aankoopoptie. Al wordt het geen goedkope transactie als paars-wit de 20-jarige aanvaller wil houden. La Dernière Heure weet dat er drie miljoen euro mee gemoeid is om hem definitief naar Brussel te halen.