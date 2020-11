Ook in Sint-Truiden stijgt de derbykoorts: "Natuurlijk is dit een speciale match"

Kevin Muscat maakt zaterdagavond kennis met de Limburgse derby. De Australiër doorzwom al heel wat watertjes als voetballer, maar beseft dat dit geen match alledaagse match wordt. "We moeten toegeven dat dit een speciale wedstrijd is", klinkt het bij de T1 van STVV.

Na een erg moeilijke periode knoopte STVV twee weken geleden aan met een knappe zege tegen Standard. Vorige week werd de partij tegen Moeskroen uitgesteld, omwille van een groot aantal besmettingen bij de Henegouwers. "Ideaal is zoiets allerminst, maar we moeten respect hebben voor deze situatie. Hopelijk zijn de jongens van Moeskroen snel weer hersteld. Wij hebben van de tijd gebruik gemaakt om stevig door te trainen", vertelt Kevin Muscat op het wekelijkse persmoment.

En dus maakt Muscat, wiens job aan een zijden draadje hing, zich op voor zijn eerste Limburgse derby. Dat de wedstrijd leeft in Limburg, is Muscat niet ontgaan. "Elke wedstrijd is belangrijk, laat me daar duidelijk over zijn. Toch moeten we toegeven dat dit een speciale wedstrijd is. Deze derby is belangrijk voor de spelers en mezelf, maar vooral voor de club en de fans. Deze match leeft bij de mensen. De spelers moeten beseffen dat het een privilege is om zulke wedstrijden te mogen spelen."

Net als in Genk onderstreepten de fans ook in Sint-Truiden het belang van deze wedstrijd. "Ze waren dan wel niet fysiek aanwezig op training, ze hadden enkele mooie boodschappen voorzien voor onze jongens. Ook al zullen ze morgen niet aanwezig zijn in het stadion, we zullen hun steun voelen."

"Beelden van vorig jaar waren niet fraai"

Vorig jaar ontaardde de derby, toen uiteraard wél met supporters, helemaal. STVV maakte een 0-3 achterstand ongedaan. De partij, die bol stond van de incidenten, werd uiteindelijk in de slotminuten gestaakt bij een stand van 3-3. "Ja, ik heb de beelden te zien gekregen", geeft Kevin Muscat toe. "Dat zijn zaken die overal ter wereld gebeuren tijdens derby's. Fraai is het niet, maar soms overstijgen de emoties het gezond verstand. Ik maakte in Engeland iets gelijkaardigs mee, tijdens Milwall-West Ham United."

Selectienieuws: Kenny Steppe heeft de voorbije drie dagen getraind en komt na zijn kuitblessure terug bij de selectie. Of de Antwerpenaar meteen weer onder de lat zal staan, is twijfelachtig. Verder testte alle Truienaars negatief op COVID-19. Lee, Schmidt, Buatu en Mmaee ontvingen een uitnodiging voor de nationale ploeg.