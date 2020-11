Vanheusden heeft gelukkig de moed weer opgeraapt: "'Alles is kapot, alles is gedaan', was zijn eerste reactie"

Zinho Vanheusden is begonnen aan zijn derde lange revalidatie. Vriendin Lauren Vromans weet dat het een moeilijke tijd zal worden, maar na zijn eerste negativiteit heeft de kapitein van Standard de knop wel al omgedraaid.

De eerste reactie van Vanheusden was fatalastisch, weet Vromans. "'Alles is kapot, alles is gedaan.' Toen ik aankwam in Luik was Zinho gelukkig al wat rustiger. We zijn vrij snel naar huis vertrokken. Zijn papa was er, zijn mama en Lisa ook. Later heeft hij nog een kleine inzinking gekregen als iedereen weg was. Hij was alleen met mij en hij geloofde niet wat er gebeurd was. 'Waarom ik? Ik snap dat niet.'", doet ze het verhaal in HLN. "Iedereen was tegen hem, snap je?"

Vanheusden heeft nu wel weer moed. "De dag nadien heeft hij de knop omgedraaid. Intussen is hij geopereerd en is de eerste stap naar de revalidatie gezet. Dat is het belangrijkste. We gaan een appartement huren in Antwerpen. Tijdens de week verblijven we daar, in het weekend keren we terug naar Bilzen. Dan kan hij verder revalideren bij Standard en is hij als aanvoerder bij de ploeg - dat is belangrijk voor hem."