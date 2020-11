Zware enkelbreuk en corona kregen Pietermaat (Beerschot) niet klein: "Wel vaker gehoord dat ik niet zou terugkeren in die 7 jaar dat ik hier zit"

Tom Pietermaat groeit al van in de lagere regionen mee bij Beerschot en maakt in de Jupiler Pro League nog steeds deel uit van de plannen van de Antwerpse club. In die steile opmars kende hij al de nodige tegenslagen.

Zo liep hij in 1B een zware enkelbreuk op die hem veel langer dan verwacht aan de kant hield. "Ik dacht dat het nooit meer goed zou komen en had last van paniekaanvallen", getuigt Tom Pietermaat in Gazet van Antwerpen.

De middenvelder hield er zelfs een depressie aan over, maar in het promotiejaar in 1B mocht hij zich eindelijk weer voetballer, en basisspeler, noemen. Elke promotie, van vierde klasse tot 1A, leek hij met gemak te verteren. Ook nu is hij nog belangrijk voor het team.

Maar toen kreeg hij het coronavirus. "Je wil je niet zo ziek wil voelen als ik ben geweest, maar ik ben wel een van de gelukkigen die snel hersteld is en voel dat ik terug op het niveau van voor de besmetting zit."

Coulibaly

En dan is er nog Coulibaly, de controleur die zijn plaats op het middenveld had afgenomen. o leek het toch, want Losada durft ze allebei op zijn middenveld posteren. "Tijdens de ­zeven jaar dat ik hier zit, werd er wel vaker gezegd dat ik niet meer zou terugkeren. Ik weet dat ik mezelf elke keer opnieuw zal bewijzen."

