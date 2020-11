Courtois duidelijk na Europese 0 op 12 voor Antwerp, Gent, Standard en Club: "Zorgelijk" en "Dat wreekt zich"

Club Brugge, Standard, Gent en Antwerp zorgden deze week voor een ontluisterende 0 op 12 in Europa. En zo staat de coëfficiënt meer dan ooit onder zware druk. "Dat wreekt zich."

"Onze competitie is een heel ander niveau en tempo en dat wreekt zich", beseft Imke Courtois in De Zondag. "Dortmund speelde dit weekend tegen Bayern München, Club moet met alle respect tegen KV Oostende."

Niveau

"Het zegt veel over het niveau van de Belgische competitie dat we onze Europese coëfficiënt zien zakken, waardoor we straks mogelijk geen rechtstreekse kwalificaties meer hebben voor de groepsfases. Dat is zorgelijk."

"Als ik de zestien finalisten van vorig jaar in de Champions League bekijk, dan hoort Club Brugge daar ook niet bij."