Standard-spelers steken pechvogel een hart onder de riem: "Courage, be strong"

Zondagmiddag speelde Standard 1-1 gelijk op het veld van Antwerp. De Rouches toonden zich voor de wedstrijd van hun beste kant en pakten uit met een mooi gebaar voor ploeggenoot Zinho Vanheusden.

In het thuisduel van vorige week tegen KV Oostende verliet Zinho Vanheusden geblesseerd het terrein. Het verdict was zwaar want de verdediger scheurde zijn kruisbanden aan de rechterknie. Vanheusden zal zes maanden moeten revalideren.

Een aderlating voor de troepen van Standard-trainer Philippe Montanier. Toch staken ze hun aanvoerder nog een hart onder de riem. Zondagmiddag liepen ze op de Bosuil het veld op met een opschrift op het shirt: “Courage Zinho, be strong”.