Standard sprokkelde een gevleid punt op de Bosuil: "Het punt van de moed en de jeugd"

Zondagnamiddag kwam er geen winnaar uit het duel tussen Antwerp en Standard. Een goed punt voor de Rouches, die de wedstrijd moesten ondergaan.

Na de ontgoocheling van donderdagavond tegen Lech Poznan (3-1) is Standard Luik een resultaat gaan neerzetten op het veld van Royal Antwerp FC. Het werd 1-1. "Dit is het punt van de moed en de jeugd", opende Philippe Montanier zijn persconferentie.

"We hadden het niet makkelijk. Het was onze zevende match in 22 dagen en de vierde uitmatch in de laatste vijf wedstrijden. Ondanks enkele moeilijke momenten hebben we de moed niet laten zakken. We gaven niet op en zijn erin geslaagd om ons naar een puntendeling te knokken."

Vooral in de eerste helft was Antwerp dominant. Tijdens de rust werd er dan ook een en ander bijgesteld. "Het kostte ons wat tijd om in de match te geraken. Dat is waar. We hebben dat war recht getrokken door minder ruimtes te laten.

"Geen wissels bij de rust? Ik wou ook niet te veel ingrijpen. Ze mochten wat langer blijven staan om zich te tonen. Sommige spelers zaten in het rood en ik wou zien wie de wissel nodig had", legt de Fransman uit.