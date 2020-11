Philippe Clement maakt kans op derde Raymond Goethals Trofee op rij, ook twee andere genomineerden bekend

Philippe Clement werd de voorbije twee jaar al gelauwerd met de Trofee Raymond Goethals voor wat hij bewezen heeft als trainer bij KRC Genk en Club Brugge. Ook dit jaar is Clement een kanshebber om de Trofee te winnen. De drie genomineerden zijn alvast bekend.

Philippe Clement, de winnaar van de vorige twee edities, is dus ook dit jaar bij de drie genomineerden. Dat is ook het geval voor Marc Brys van OH Leuven en Ivan Leko van Antwerp. Eén van deze drie coaches zal in 2021 de trofee mogen ontvangen.

In principe was de uitreiking gepland voor 7 december, maar dit is alvast uitgesteld. De tweede stemronde, die de uiteindelijke winnaar zal bepalen, zal wel doorgaan in de maand december. De Trofee Raymond Goethals is voorbehouden voor een Belgische coach of een coach die in België werkzaam is.

In ieder geval zijn het drie straffe kandidaten. Onder Clement voetbalde Club Brugge zich naar een gedeelde leidersplaats in de competitie en raapte het al vier punten in de Champions League. Marc Brys maakte van promovendus OHL één van de revelaties uit het seizoensbegin. Ivan Leko kende een geweldige intrede bij Antwerp met meteen bekerwinst.