Van den Brom is héél blij om terug te zijn: "Na Anderlecht had ik enkele Belgische clubs waar ik graag wou werken"

John van den Brom heeft er zijn eerste dagen als coach van KRC Genk opzitten. De Nederlandse coach kent de Belgische competitie van zijn (succesvolle) passage bij RSC Anderlecht. "Ik wou hier toen al werken."

De fans van RSC Anderlecht zijn nog steeds fan van John van den Brom. De Nederlander liet de Belgische recordkampioen niet alleen naar paars-witte filosofie voetballen, maar ook de prijzenkast werd aangevuld.

"Het is leuk om de mensen op zo'n manier over je te horen praten", bloost van den Brom in Het Laatste Nieuws. "Ik ben heel blij om terug in België te zijn. Toen ik bij Anderlecht vertrok waren er een pak clubs waar ik in de toekomst zou willen werken."

Ik heb KRC Genk altijd geassocieerd met mooi en aanvallend voetbal

"KRC Genk was daar toen eentje van", aldus de Nederlander. "Dat is gemakkelijk gezegd omdat ik hier nu effectief ben, maar het is zo. De voetbalfilosofie van deze club past bij mij. Ik heb Genk altijd geassocieerd met mooi en aanvallend spel."