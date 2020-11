Jordan Lukaku legt uit waarom Anderlecht géén opties was, maar Club Brugge wel: "Al zou Lazio dat nooit aanvaard hebben"

Jordan Lukaku wil zich bij Antwerp FC in de kijker speler bij Roberto Martinez. Maar waarom koos het jeugdproduct van RSC Anderlecht voor de Bosuil en niet voor een andere Belgische topclub?

Ook RSC Anderlecht en Club Brugge werden de voorbije maanden aan Jordan Lukaku gelinkt. Toch koos de flankspeler ervoor om naar Deurne-Noord te trekken en niet naar één van de andere opties.

"Een transfer naar Club Brugge zou op twee dagen niet mogelijk geweest zijn", legt Lukaku uit in Het Laatste Nieuws. "Bovendien waren de poules van de Champions League al gekend. SS Lazio had dat nooit aanvaard."

Het moest dan ook héél snel gaan. "Lazio wou me twee dagen voor het einde van de mercato naar Watford sturen. Romelu en ik zijn onmiddellijk beginnen rondbellen. Zo zijn we bij Antwerp FC terecht gekomen."

Het systeem van RSC Anderlecht? Het zou lukken, maar het is mijn ding niet

In het oude nest is de financiële situatie dan weer te gevoelig. "Er was normaal gezien geen huurbedrag geweest, maar dat is nooit waar. Je weet hoe dat gaat, hé. En het systeem van Anderlecht? Het zou lukken, maar het is mijn ding niet.