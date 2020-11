Noorse overheid plooit: Juklerod, Haaland en anderen mogen opnieuw naar hun club

Na een positieve coronatest van Noors international Omar Elabdellaoui moest de hele Noorse selectie in quarantaine blijven in Noorwegen. Onder hen ook Antwerp-speler Juklerod en Erling Haaland.

Maar de Noorse autoriteiten hebben de maatregelen dan toch versoepeld want de spelers moeten geen quarantaine in Noorwegen uitzitten. De spelers mogen terugkeren naar hun club en moeten daar zelfs niet meer in quarantaine gaan.

De spelers worden uiteraard wel getest zodat ze zeker niet besmet zijn geraakt. De Noorse autoriteiten maakten deze beslissing toen meer en meer duidelijk werd dat de spelers geen nauw contact hadden met Elabdellaoui.

Zo haalt Borussia Dortmund toch zijn gram want ze waren het helemaal niet eens met de maatregelen die ze in Noorwegen troffen. Ze vonden dat Haaland opnieuw naar Dortmund kon gaan zonder een quarantaine in Noorwegen uit te zitten. Ook bij Antwerp zullen ze tevreden zijn met deze versoepeling.