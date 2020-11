Eerste Belgische club zegt stage naar Qatar al af: volgen er nog?

De Pro League heeft de Belgische clubs uit Eerste klasse A en B afgeraden om deze winter naar een buitenlandse bestemming te trekken in het kader van een oefenstage. Die oproep krijgt ook gehoor.

Zo verklaarde Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt bij Sporza uit dat RSCA wellicht op het eigen oefencomplex een winterstage zal inlassen. Eén club heeft zijn buitenlandse stage al helemaal afgeblazen.

Niet naar Doha

"KAS Eupen organiseert in het begin van 2021 geen stage naar de Aspire Academy in Doha, Qatar. De covid-19 pandemie en de gewijzigde kalender hebben tot deze beslissing geleid", lichtten de Panda's toe in een persbericht.

Op 26 december speelt Eupen tegen Club Brugge en daarna krijgen de spelers tot 2 januari vrijaf. Op 10 januari staat er voor de Oostkantonners alweer bekervoetbal op het programma met een affiche tegen Rupel Boom.