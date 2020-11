Deinze trok Vargas, De Witte en nog enkele grote namen aan: hoe doen ze het in 1B?

Van de vijf nieuwkomers in Eerste klasse B was Deinze de 'sportieve' promovendus uit Eerste Nationale. De Oost-Vlamingen werden tot kampioen uitgeroepen en haalden enkele spelers met flink wat ervaring in 1A in huis. Hoe gaat het ondertussen met William Dutoit en co?

De 32-jarige doelman die tot vorig seizoen nog onder de lat stond bij KV Oostende begon de eerste twee partijen op de bank. Tom Vandenberghe, die al sinds 2015 bij Deinze zit, kreeg zijn kans en verdween licht geblesseerd uit de ploeg na de 0-2 en 3-2 nederlagen.

Dutoit kwam in doel, pakte 11 op 15 en moest toch terug op de bank plaatsnemen. Dat was echter van korte duur, want Vandenberghe blesseerde zich opnieuw. De Fransman startte in 6 van de 10 competitiewedstrijden in de basis en viel een keer in.

Ronald Vargas

Dan verzamelde Vargas een pak minder speelminuten. De Venezolaan begon met een conditionele achterstand aan zijn avontuur in 1B en moest het aanvankelijk met twee korte invalbeurten stellen. Op 23 oktober kreeg hij zijn eerste en tot dusver enige basisplaats.

Renato Neto

Wie Neto binnenhaalt weet dat dat niet zonder risico is. De ex-Buffalo kwam de laatste seizoenen weinig in actie wegens blessureleed. In september en oktober dwong hij drie basisplaatsen en een invalbeurt af, maar in november bleef hij geblesseerd aan de kant.

Dylan De Belder

De 28-jarige spits heeft zijn strepen in de Proximus League al verdiend, maar nu is hij de doublure van Lennart Mertens. Hij scoorde in het kampioenenjaar van Deinze aan de lopende band en zit nu aan vier goals en een assist. De Belder kreeg vier invalbeurten en wacht nog op zijn eerste goal en basisplaats.

Siebe Blondelle

Na vijf jaar bij Eupen trok hij transfervrij naar Deinze, waar hij zijn kribbel zette tot 2023. Blondelle speelde in de eerste zeven duels alles, op een minuut na, en belandde in november op de bank. Hij trof al een keer raak bij zijn nieuwe club.

Seth De Witte

Hij was de laatste die het legertje ex-spelers uit de Jupiler Pro League uitbreidde. De Witte tekende pas midden september en begon met een invalbeurt. Sindsdien is de centrale verdediger basisspeler. Hij scoorde ook al een doelpunt.