Bayat dient criticasters van antwoord: "Het heeft me al meer problemen opgeleverd dan iets anders"

Mehdi Bayat is voorzitter van Sporting Charleroi én van de Belgische voetbalbond. Hij krijgt dan ook regelmatig kritiek dat hij met zijn dubbele pet vooral aan eigenbelang denkt. Voor het eerst geeft hij zijn criticasters een antwoord.

Mehdi Bayat ziet die spreekwoordelijke dubbele pet zelf anders. “Niemand kan zeggen dat ik ervan geprofiteerd heb”, aldus de beleidsbepaler van Sporting Charleroi en en de KBVB in Sport/Voetbalmagazine. “Meer zelfs: het heeft me al meer problemen opgeleverd dan iets anders. Ik heb amper nog recht van spreken.”

“Ik ga een voorbeeld geven”, is Bayat op dreef. “Luciano D’Onofrio verweet me dat ik het kampioenschap vorig seizoen heb stopgezet omdat het goed was voor Charleroi. Ik wou dat zelf niet. 17 van de 24 profclubs vroegen me om ermee te stoppen. Ja, wat kan ik anders doen dat ermee stoppen?”

Bayat verwijst dan ook naar het mandaat dat hij gekregen heeft. “Ik vind democratische principes heel belangrijk. Ik ben verkozen voor iedere positie die ik heb. Ik kan dan ook benadrukken dat ik in geen enkele raad of vergadering iets heb doorgeduwd omdat het me beter uit zou komen.”