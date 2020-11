Losada scoorde zijn enige Anderlecht-treffer tegen... Beerschot: "Ik vierde niet. Diep in mijn hart wist ik toen al dat ik ging terugkomen"

Hernan Losada staat voor de eerste keer als trainer tegenover zijn ex-ploeg Anderlecht. De Argentijn kijkt ernaar uit, maar niet in die mate dat hij nog speciale gevoelens heeft. "Ik ken er enkel nog Nicolas Frutos", haalde hij de schouders op.

Met Frutos heeft hij onlangs weer de draad opgepikt. De twee kennen elkaar al lang, maar het contact verwaterde voor jaren. "Ik ken er enkel Nico nog. Het is lang geleden dat ik daar speelde. Er is een nieuw bestuur, nieuwe spelers, alles is nieuw. Op dat vlak is het niet speciaal."

Doet deugd om weer contact met Frutos te hebben

"Maar ja, ik ga blij zijn om Nico te zien. Ik weet niet waarom we een paar jaar niet gesproken hebben, maar onlangs zijn we weer met elkaar beginnen praten. Nu hopen we dat contact wel te behouden. Ik zag hem vorige week nog. Ik heb ook veel met hem samengespeeld, ook bij Independiente. Het is een fantastisch persoon. Het doet me plezier dat we weer contact hebben."

Frutos is de assistent van Anderlecht, Vincent Kompany zet de lijnen uit. "Ik heb heel veel respect voor de voetballer en de trainer Kompany. Hij toont heel veel toewijding, veel energie. Ik hou van zijn filosofie."

Trainer van Anderlecht? Mooi compliment

In de Franstalige kranten haalde Thomas Chatelle zelfs aan dat Losada in de toekomst wel eens perfect bij Anderlecht zou passen als trainer. "(lacht) Ik ken Thomas goed. Het is een verstandige man met heel veel kennis over voetbal. Dat compliment neem ik dus graag aan", knipoogde hij. "Maar ik voel me super comfortabel bij Beerschot. Het is een ideale club om me te blijven ontwikkelen."

Weet u trouwens dat de enige goal die Losada voor Anderlecht maakte op... het Kiel was? "2008 hé", haalt Losada zijn fotografisch voetbalgeheugen boven. "Ik heb toen niet gevierd uit respect voor de fans hier. Diep in mijn hart wist ik toen al dat ik hier ooit ging terugkeren."

Nog een weetje: de laatste keer dat Beerschot wist te winnen van Anderlecht scoorde Losada ook. "2-0 in 2008 hé", verbaasde hij weer. "Ik scoor de 2-0 en toen stonden we met tien nadat Colman rood had gekregen. Dat was een mooi moment. Maar kijk, we hebben Club Brugge dit seizoen ook na jaren kunnen kloppen. Misschien is het wel het moment om al die prestaties in één seizoen te herhalen."