Oostenrijks duel zondag in Beerschot-Anderlecht: "Ik durf niet zeggen dat ik beter ben dan Peter"

De match in de match? Raphael Holzhauser zal zondag zijn landgenoot Peter Zulj regelmatig tegenkomen. Een Oostenrijks duel tussen twee jongens die hopen op hun nationale ploeg.

Holzhauser is de statistiekenkoning en leidde Beerschot naar een schitterende derde plaat. "Maar ik durf niet zeggen dat ik beter ben dan Peter", aldus Holzhauser in HLN. "Ik ken hem zeer goed, hij is een klassevoetballer. Ik geloof erin dat hij bij Anderlecht een belangrijke rol kan spelen. Hij heeft er de kwaliteiten voor."

Ook bondscoach Franco Foda begrijpt niet waarom de Anderlecht-fans zoveel kritiek hebben op de middenvelder. "Peter biedt evenwicht. Elk team kan zo iemand gebruiken."