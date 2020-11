Birger Verstraete keert zaterdag met Antwerp niet terug naar zijn jeugdploeg

Zaterdag neemt Antwerp het op tegen KV Oostende. Antwerp-trainer Ivan Leko kan niet rekenen op enkele namen, maar ziet wel Manuel Benson terugkeren in de selectie.

Jérémy Gelin ontbreekt nog steeds in de selectie van The Great Old. De verdediger viel voor de interlandperiode met een blessure uit op het veld van Anderlecht.

Daarnaast is ook Birger Verstraete niet fit genoeg volgens Antwerp. Dat had de middenvelder toch liever anders gezien. Verstraete is opgegroeid in Oostende en speelde tot zijn vijftien jaar in de jeugdreeksen van KVO. Manuel Benson keert wel weer terug in de selectie.