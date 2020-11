Antwerp-spelers van 'vechtersbazen' naar brave jongens: "We staan voor power en daar horen domme fouten niet bij"

Door hoeveel mensen zou de spelwijze van Antwerp de vorige seizoenen niet als 'vechtersvoetbal' omschreven zijn? Het Antwerp onder Leko verschilt wel wat van het Antwerp onder Bölöni. Geen ploeg in 1A die minder overtredingen maakt in het seizoen 2020-2021 dan RAFC.

Gemiddeld maken de spelers van Ivan Leko minder dan negen overtredingen per match. Het is hard zoeken naar teams die nog maar in de buurt komen. "Het is mooi om te horen, maar zijn niet bewust bezig met zo weinig mogelijk fouten te maken. Ons hoofddoel is zoeken hoe we zoveel mogelijk goals kunnen maken en zo weinig mogelijk goals kunnen tegen krijgen", zegt Leko in Het Laatste Nieuws.

Al zijn de vernoemde statistieken toch niet helemaal toeval. "Het vermijden van fouten is uiteraard wél een aspect waarin we heel hard en bewust geloven. Wij staan voor power, pressinggame, de tegenstander beklemmen. En daar horen domme, bewuste fouten niet bij. Want een overtreding begaan, haalt het tempo uit de match, geeft de tegenstander meer tijd om zich te organiseren, om zich te herstellen."

De Kroatische veldheer ziet zijn ploeg het dus liefst zo zuiver mogelijk aanpakken. "Wij proberen dus de bal te recupereren zonder fout. Dat is waarin we geloven. Overtredingen maak je als je moe bent of niet gefocust bent", besluit Leko.